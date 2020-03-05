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Массовое отравление детей произошло в гимназии в Ангарске

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Число детей, отравившихся в дошкольном отделении гимназии № 8 в Ангарске, выросло до 13. По информации пресс-службы администрации АГО, всех ребят ежедневно осматривают врачи, заболевшие проходят лечение на дому и в госпитализации не нуждаются.

В группе и классе ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия по типу вирусной инфекции. Занятия продолжаются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

О данном случае проинформированы все ответственные службы, в том числе учреждения здравоохранения, территориальный отдел управления Роспотребнадзора, специалисты которого выезжали на место.

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