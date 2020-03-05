Пирамида Джосера в Египте открылась после 14 лет реставрации

Пирамида Джосера в селении Саккара под Каиром открылась после реставрации, которая длилась 14 лет. Об этом в четверг, 5 марта, заявил генеральный секретарь высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири.

«Это один из самых важных проектов, которые были реализованы министерством, потому что Джосер — самая старая пирамида в мире», — приводит его слова издание Egypt Independent.

К реставрации пирамиды Джосера приступили в 2006 году, но работы прекратились спустя пять лет, когда в стране разгорелась революция. Вернуться к реставрации удалось только в конце 2013 года.

Процесс восстановления включал подготовку и очистку всех внутренних коридоров пирамиды, при этом на восточной стороне объекта всё еще ведутся работы, вскоре там установят современную систему освещения. Власти потратили на этот проект $6,5 млн.

Председатель сектора проектов в министерстве туризма и древностей Египта Ваад Абул Эла ранее заявлял, что переоборудование включает в себя приведение в порядок внешнего фасада пирамиды, закрепление камней, восстановление ступеней у южного и восточного входов.

Ступенчатая пирамида фараона III династии Джосера была воздвигнута примерно в 2650 году до н.э. архитектором Имхотепом. Согласно древнеегипетским источникам, именно с усыпальницы Джосера, возведенной в виде шести стоящих друг на друге мастаба (уменьшающихся по размеру усеченных пирамид. — Ред.), началось строительство подобных построек.

Вместе с тем после разрушительного землетрясения 1992 года пирамида Джосера потеряла прежнюю устойчивость, а в ее верхней части образовалась огромная дыра.

В начале июля 2019 года десятки необычных мумий обнаружили польские археологи у подножия пирамиды Джосера. Они были погребены прямо в песке, некоторые находились в деревянных гробах, украшенных росписью, несвойственной египтянам.