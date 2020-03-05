Потянуло на льготное: взять ипотеку с госучастием готов каждый пятый

22% россиян готовы воспользоваться семейной ипотекой с госучастием. Об этом говорится в исследовании НАФИ и ДОМ.РФ, с которым ознакомились «Известия». За два года количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось с 45 до 40%. Но показатель всё еще высокий, поэтому спрос на программы господдержки будет расти, считают эксперты. Правда, сегодня разными видами льгот — от семейной до сельской ипотеки — может воспользоваться менее половины россиян.

Улучшая условия

Четверть россиян (25%) готовы пустить материнский капитал на улучшение жилищных условий, а каждый пятый (22%) хотел бы воспользоваться семейной ипотекой. Это самые популярные меры поддержки — по данным совместного исследования НАФИ и ДОМ.РФ, с которым ознакомились «Известия».

Семейная ипотека доступна гражданам с двумя и более детьми, предполагает первоначальный взнос в 20% и льготную ставку в 6% (в некоторых банках она уже опустилась ниже 5%).

Программа несколько раз дорабатывалась. И сегодня наблюдается планомерный рост спроса на нее, сказал «Известиям» глава дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадим Пахаленко.

ипотека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

–– Хотя по итогам 2019 года наш объем выдач по семейной ипотеке, рефинансированию и маткапиталу составил 10–12%, в перспективе мы ожидаем рост спроса, — отметил он.

В сегодняшнем виде, с учетом социальных выплат при рождении первого ребенка, программа семейной ипотеки будет особенно популярна у молодых семей со средним достатком и в тех регионах, где сумма матпомощи может достигать 20–30% стоимости квартиры , считает эксперт.

В этом году материнский капитал был увеличен, действие программы продлено до 31 декабря 2026 года. Семьи, в которых начиная с 1 января 2020-го родился первый ребенок, могут рассчитывать на семейный сертификат на сумму 466,6 тыс. рублей. Если позднее появляется второй ребенок, то они получат еще 150 тыс. рублей. В сумме — 616,6 тыс. рублей, напомнили в ДОМ.РФ. Индексация произошла впервые за пять лет. До повышения сумма выплат семьям с двумя детьми составляла 453 тыс. рублей (сейчас — 466,6 тыс.). В предыдущий раз ее индексировали на 5,5% в 2015 году.

–– Раньше круг семей, которые могли использовать маткапитал для первоначального взноса или досрочного погашения ипотеки, был ограничен. Теперь он расширился, и в таких условиях увеличиваются запросы клиентов на его использование в качестве первоначального взноса, –– отметил руководитель ипотечного центра Est-a-Tet Алексей Новиков.

ипотека Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Но сегодня еще многое осталось сделать для налаживания системы и сокращения сроков начисления средств по маткапиталу. Если эти проблемы будут решены, люди будут еще охотнее им пользоваться, считает Алексей Новиков.

Также необходимо вводить усиленные меры поддержки на уровне субъектов — это должна быть дифференцированная помощь, которая будет стимулировать людей покупать недвижимость именно в своих регионах, пояснил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Остальные нуждающиеся

Сегодня в общей сложности у 40% российских семей (26 млн домохозяйств) есть потребность в улучшении жилищных условий. В 2017 году показатель составлял 45%, рассказали в ДОМ.РФ.

Показатель снизился по нескольким причинам. Во-первых, в 2019-м на 6% вырос объем ввода жилья в России по сравнению с предыдущим годом (до 80,3 млн кв. м) — в основном за счет индивидуального домостроения. Соответственно, многие семьи смогли переехать в новые дома и квартиры, отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

А во-вторых, повысилась доступность ипотеки. В целом за последние два года средняя процентная ставка не поднималась выше 10% (за исключением первого полугодия 2019-го, когда она достигла 10,56%), при этом в 2016–2017 годах ставка была значительно выше — 12–13%, напомнила эксперт.

ипотека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

В ДОМ.РФ добавили, что, помимо семейной ипотеки, в стране действует несколько программ господдержки для покупки жилья на федеральном и региональном уровнях. В их числе — выделение земельных участков многодетным семьям, военная ипотека, льготные кредиты для жителей Дальнего Востока, сельская ипотека и др.

–– Доля жилищных кредитов с господдержкой будет оставаться высокой — потенциальный спрос сформировался давно и далеко не удовлетворен. А госпрограммы способствуют снижению ставок как прямо, так и косвенно , –– считает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов.

Также повышенный интерес населения к таким программам отметил управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота. По его мнению, рост популярности ипотеки с господдержкой продолжится и в течение 2020 года.

По словам руководителя «Росбанк Дом» Дениса Ковалева, спрос на такие программы ограничен из-за необходимости соответствия заемщика и приобретаемого жилья определенным параметрам. Привлекательность могла бы повыситься за счет более широкого охвата граждан либо расширения перечня объектов, которые могут быть залогом по таким кредитам, считает он.

По данным исследования НАФИ и ДОМ.РФ, граждане, которые не смогут воспользоваться господдержкой, главной причиной назвали свое несоответствие требованиям программ. Об этом сказали 57% респондентов, а 11% отметили непривлекательные условия.

В опросе приняло участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 150 населенных пунктов в 52 регионах страны.