Несанкционированную торговлю на улицах ликвидируют в Уфе

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поручил ликвидировать точки несанкционированной уличной торговли до начала апреля. При этом в городе увеличивают число официальных торговых площадок.

Несанкционированная торговля в основном развивается в местах с большим пешеходным трафиком. Большое число жалоб поступает на подземный переход возле остановки «Универмаг «Уфа». Об этом сообщает ИА «Башинформ». Подобные точки по поручению главы администрации должны быть ликвидированы в течение месяца.

В Уфе оборудовано 20 легальных торговых площадок для граждан, в 2020 году их число увеличат на восемь. Кроме того, в торговых комплексах выделены специальные места. При этом специалисты отмечают низкую заполняемость таких точек. Предполагается, что торговцы хотят реализовывать товар в местах массового скопления людей для увеличения прибыли.

Чтобы изменить ситуацию, городские власти обратились в госкомитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей с просьбой об увеличении штрафов за повторное нарушение правил торговли.

В 2019 году за незаконную торговлю на улицах в Уфе было выписано 7,3 тыс. штрафов на сумму 5,6 млн рублей.