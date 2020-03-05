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Температурный рекорд установлен в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае установлен новый температурный рекорд. 4 марта местами температура поднималась до +20,2 градуса, сообщает региональный Гидрометцентр. До этого рекорд фиксировали четыре года назад. 4 марта 2015 года в краевой столице было +17,7 градуса.

Как пояснили NewsTracker в ведомстве, причина аномального тепла в начале марта – южный циклон. В его теплом секторе в Ставропольский край поступал прогретый средиземноморский воздух.

Впрочем, уже 6 марта в регионе заметно похолодает из-за действия холодного сибирского антициклона. Воздух будет прогреваться в дневные часы максимум до 13 градусов тепла, а ветер будет дуть со скоростью 15-18 м/с.

Теплый воздух придет в край лишь в выходные. Не исключены новые температурные рекорды.

4 марта в Симферополе также был побит температурный рекорд. В среду столбики термометров поднимались до +27,4 градуса.

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