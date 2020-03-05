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Новый температурный рекорд установлен в Симферополе

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Синоптики в Симферополе зафиксировали новый температурный рекорд. 4 марта воздух в городе прогрелся до +27,4 градуса.

По данным наблюдений, прежний рекорд держался с 1925 года. Тогда температура воздуха в начале марта поднялась до +21,3 градуса. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Согласно прогнозам, теплая погода сохранится на Крымском полуострове до конца недели. Среднесуточная температура будет выше нормы на 7–9 градусов.

Ранее сообщалось, что 4 марта еще один температурный рекорд был установлен в Калужской области. Воздух в Сухиничах прогрелся до +8 градусов. Прежний температурный максимум для этой даты был зарегистрирован в 1995 году.

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