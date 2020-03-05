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Новый температурный рекорд установлен в Калужской области

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В Калужской области зафиксирован новый температурный рекорд. В начале марта воздух прогрелся до +8,5 градуса.

По данным специалистов, рекордно высокая температура была зарегистрирована в Сухиничах. Прошлый рекорд был зафиксирован в 1995 году. Тогда 4 марта потеплело до +8 градусов, сообщает газета «Весть».

По прогнозам синоптиков, 5 марта температура воздуха в Калужской области может местами подняться до +11 градусов.

Прошедший февраль также стал аномально теплым для Калужской области. В регионе побито по меньшей мере пять температурных рекордов.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали апрельскую погоду в начале марта в Москве.

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