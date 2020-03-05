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Единого транспортного перевозчика хотят создать в Курске

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Власти Курской области планируют объединить муниципальные транспортные предприятия для создания единого перевозчика. Это позволит развивать маршрутную сеть и предоставлять жителям Курска более качественные услуги.

По словам губернатора Романа Старовойта, к общественному транспорту накопилось много претензий. Глава региона считает, что необходимо менять качество пассажирских перевозок. На текущий момент 70% перевозок в Курске осуществляется силами коммерческого транспорта. Старовойт считает, что власти должны уделить внимание муниципальному транспорту, сообщает ИА «Абирег».

В одну компанию предлагают объединить АО «КПАТП-1», МУП «ПАТП города Курска» и МУП «Курскэлектротранс». Власти уже начали обновлять транспорт. В конце января в адрес Минтранса была направлена заявка на приобретение в лизинг подвижного состава на льготных условиях.

По итогам 2019 года всеми видами транспорта в Курске воспользовались 102,7 млн пассажиров. В городе работает 101 маршрут, на 71 из них выходят частные перевозчики.

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