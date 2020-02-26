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Названы самые востребованные у россиян транспортные и ремонтные услуги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По итогам 2019 года аренда авто сместила с первого места в списке самых востребованных услуг коммерческие перевозки. В 2018-м году эта услуга была на четвертом месте. Об этом в среду, 26 февраля, сообщили «Известиям» аналитики сервиса «Авито».

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Второе и третье места, как и годом ранее, занимают вызов спецтехники и строительство домов и коттеджей. В целом по стране самыми популярными услугами по-прежнему остаются ремонтные и транспортные. Также резко вырос спрос на вывоз мусора, который вошел в первую двадцатку самых необходимых россиянам услуг.

«Самое большое падение спроса за год в топ-20 отмечено на ремонтные работы в области электрики (16 место, -4 пункта в рейтинге)», — говорится в пресс-релизе.

Значительно выросла популярность услуг маникюра и педикюра, а также производства и обработки различных предметов (они прибавили по 2 пункта каждая). Менее популярны стали сборка и ремонт мебели (-2 пункта), а также отделочные работы, ремонт крупной бытовой техники, организация переездов, сантехнические работы, организация праздников (-1 пункт каждая).

На топ-10 услуг по России приходится 55% спроса, на топ-20 — 74% спроса

В начале февраля стало известно, что спрос на услуги по отогреву замерзших автомобилей снизился на 61%. В 2020 году спад произошел из-за аномально теплой погоды.

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