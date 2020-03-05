Более 20 человек пострадали при сходе с рельсов поезда Страсбург–Париж

Больше 20 человек получили травмы в результате схода с рельсов экспресса TGV, следующего из Страсбурга в Париж. Об этом 5 марта сообщила радиостанция Europe1.

ЧП произошло утром 5 марта в районе коммуны Ингенайм на северо-востоке Франции. В результате схода с рельсов электровоза и нескольких вагонов пострадал 21 человек, включая машиниста состава. Всего в поезде ехали 348 пассажиров. Уточняется, что у одного из пострадавших — тяжелые ранения, у проводника и одного из пассажиров — легкие травмы, пишет RNS. Машиниста поезда эвакуировали в больницу на вертолете.

На месте ЧП работают пожарные и полицейские, пишет RT. Причины инцидента пока не озвучиваются, ведется следствие.

Как уточняет НСН, высокоскоростные поезда TGV во Франции ходят по специально построенным для них линиям со скоростью свыше 300 км/ч.

27 февраля сообщалось, что 36 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Египте.