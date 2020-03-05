В Лондоне открылась выставка, посвященная грибам. Создатели экспозиции и микологи уверены, что за ними будущее. Оказывается, грибы используют не только в кулинарии. Из них, например, создают обувь. Последние пять лет из них создают одежду, строительные материалы. А мицелий может в скором будущем заменить полистирол. Необычная выставка будет работать до 26 апреля.