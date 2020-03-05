Лоси активизировались на дорогах Липецкой области

На дорогах Липецкой области все чаще появляются лоси. Животные возвращаются из мест зимовок. Водителей просят быть более внимательными.

Как пишет Lipetskmedia, прецеденты, когда автомобилисты не успевают среагировать и сбивают лосей, не редкость для этого региона. Так, в 2018 году недалеко от села Кореневщино в Добровском районе лося насмерть сбил автомобиль. В 2020 году водитель, чья машина станет причиной смерти животного, должен будет заплатить штраф в 80 тыс. рублей.

В январе суд в Башкирии вынес решение по делу трех жителей республики, которые незаконно убили лосиху. Ущерб от их действий оценили в 560 тыс. рублей. Суд приговорил всех троих к штрафу в 530 тыс. рублей, 520 тыс. рублей и 510 тыс. рублей соответственно.