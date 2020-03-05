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Лоси активизировались на дорогах Липецкой области

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На дорогах Липецкой области все чаще появляются лоси. Животные возвращаются из мест зимовок. Водителей просят быть более внимательными.

Как пишет Lipetskmedia, прецеденты, когда автомобилисты не успевают среагировать и сбивают лосей, не редкость для этого региона. Так, в 2018 году недалеко от села Кореневщино в Добровском районе лося насмерть сбил автомобиль. В 2020 году водитель, чья машина станет причиной смерти животного, должен будет заплатить штраф в 80 тыс. рублей.

В январе суд в Башкирии вынес решение по делу трех жителей республики, которые незаконно убили лосиху. Ущерб от их действий оценили в 560 тыс. рублей. Суд приговорил всех троих к штрафу в 530 тыс. рублей, 520 тыс. рублей и 510 тыс. рублей соответственно.

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