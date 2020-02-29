Задержанные в Азовском море браконьеры вернулись на Украину

Рыбаки, задержанные 15 февраля в Азовском море сотрудниками ФСБ России, вернулись на Украину. Об этом 29 февраля сообщил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Рыбаки уже в Украине, они находятся в Бердянске», — приводит его слова агентство «Укринформ».

16 февраля пограничное управление по Республике Крым ФСБ Российской Федерации сообщило о задержании браконьерского судна в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова. На борту находились четверо украинцев без документов, удостоверяющих личность. В результате осмотра обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, запрещенной к лову, а также стальную сеть, использование которой незаконно.

Все члены экипажа сознались в нелегальной добыче водных биологических ресурсов. В соответствии с этим фактом Керченский городской суд 16 февраля арестовал экипаж судна на 10 суток и возбудил в их отношении дело об административном правонарушении. Министерство выразило российской стороне протест и потребовало предоставить информацию об обстоятельствах задержания украинского рыболовного судна и его экипажа, настаивая на освобождении рыбаков.

25 февраля народный депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Павел Мельник сообщил, что рыбаки были отпущены на свободу.