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Прокуратура проверит MyHeritage из-за сбора ДНК россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генеральная прокуратура России рассмотрела обращение депутата Госдумы Евгения Федорова, который направил запрос с просьбой проверить законность сбора данных ДНК граждан России на международной онлайн-платформе MyHeritage. Об этом в четверг, 5 марта, «Известиям» сообщили в ведомстве.

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«В этой связи Генеральной прокуратурой РФ направлены соответствующие поручения в прокуратуру Москвы и запрос в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по их результатам», — сказали в Генпрокуратуре.

26 февраля Федоров направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность сбора данных ДНК граждан России на MyHeritage. По словам депутата, на сайте указано, что «все анализы делаются в ведущей лаборатории в США».

Компания позволяет дистанционно сдать анализ ДНК для того, чтобы узнать свое этническое происхождение. Материалы для теста присылаются россиянам из-за рубежа, после чего пользователь соцсети должен собрать свой биоматериал и отправить обратно в специальном конверте.

Федоров отметил, что согласно законодательству России, MyHeritage занимается трансграничной передачей биометрических персональных данных граждан РФ на территорию иностранного государства, в связи с чем он обратился с просьбой о проверке портала к Генпрокуратуре.

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