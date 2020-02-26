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Госдума предложила проверить социальную сеть MyHeritage

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы Евгений Федоров направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность сбора данных ДНК граждан России на международной онлайн-платформе MyHeritage. Обращение на имя генерального прокурора Игоря Краснова в среду, 26 февраля, оказалось в распоряжении RT.

В документе отмечается, что данная компания позволяет дистанционно сдать анализ ДНК для того, чтобы узнать свое этническое происхождение. Материалы для теста присылаются россиянам из-за рубежа, после чего пользователь соцсети должен собрать свой биоматериал и отправить обратно в специальном конверте.

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По словам Федорова, на сайте также указано, что «все анализы делаются в ведущей лаборатории в США». Как отмечает Федоров, согласно законодательству России, MyHeritage занимается трансграничной передачей биометрических персональных данных граждан РФ на территорию иностранного государства, в связи с чем он просит Генпрокуратуру устроить проверку и в случае обнаружения нарушений со стороны платформы ограничить для компании возможность обработки биометрических данных россиян.

«При наличии оснований, в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства, руководствуясь статьей 12 Федерального закона «О персональных данных», прошу принять меры по запрету или ограничению трансграничной передачи персональных данных граждан Российской Федерации на территории иностранных государств», — подчеркнул депутат.

30 января сообщалось, что американская компания Facebook выплатит $550 млн в рамках урегулирования претензий из-за противоправного сбора биометрических данных пользователей социальной сети, в котором компанию обвинили жители американского штата Иллинойс.

28 января представители компании признались, что социальная сеть занималась отслеживанием действий своих пользователей на интернет-ресурсах, применяющих инструменты Facebook для бизнесa.

Также, по данным газеты The Washington Post, Facebook собирала данные, касающиеся личной жизни пользователей, в том числе информацию о посещении в интернете страниц медицинских компаний, страховых агентств и бюро кредитных историй.

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