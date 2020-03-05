Прямой эфир

Омские прокуроры запретили покупать дорогой внедорожник главе района

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Омская прокуратура провела проверку по факту закупки внедорожника для главы Омского района. Во время проверки стало известно о нескольких нарушениях.

В частности, выяснилось, что в качестве технических характеристик администрация указала такие, которые соответствуют только Toyota Rav 4. Из-за этого, уверены прокуроры, обладатели других товарных знаков не могли принять участие в торгах.

Предостережение внесено сотруднику «Хозяйственного управления администрации Омского муниципального района Омской области», которое занималось утверждением документации по электронному аукциону. Прокуратура предупредила также о возможности возбуждения административного дела, если подобное повторится.

В надзорном ведомстве при этом напомнили о подобном нарушении, допущенном администрацией Таврического района, где таким же образом купили Nissan X-Trail. В результате автомобиль пришлось вернуть дилеру.

Прокуратура напомнила руководству района о том, что у него есть не исполненные обязательства перед своими жителями района. В частности, более 200 граждан ждут улучшения жилищных условий, пишет ИА «Город55».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Омске признали незаконным завышение фитнес-клубом цен полным людям
Лучшие врачи Омской области будут получать премии по 600 тыс. рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020