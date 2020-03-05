Омские прокуроры запретили покупать дорогой внедорожник главе района

Омская прокуратура провела проверку по факту закупки внедорожника для главы Омского района. Во время проверки стало известно о нескольких нарушениях.

В частности, выяснилось, что в качестве технических характеристик администрация указала такие, которые соответствуют только Toyota Rav 4. Из-за этого, уверены прокуроры, обладатели других товарных знаков не могли принять участие в торгах.

Предостережение внесено сотруднику «Хозяйственного управления администрации Омского муниципального района Омской области», которое занималось утверждением документации по электронному аукциону. Прокуратура предупредила также о возможности возбуждения административного дела, если подобное повторится.

В надзорном ведомстве при этом напомнили о подобном нарушении, допущенном администрацией Таврического района, где таким же образом купили Nissan X-Trail. В результате автомобиль пришлось вернуть дилеру.

Прокуратура напомнила руководству района о том, что у него есть не исполненные обязательства перед своими жителями района. В частности, более 200 граждан ждут улучшения жилищных условий, пишет ИА «Город55».