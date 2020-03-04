Прямой эфир

В Омске признали незаконным завышение фитнес-клубом цен полным людям

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Омской области признало незаконной продажу фитнес-клубом Super Club в Омске абонементов клиентам, которые весят больше 100 кг, в два раза дороже. Об этом рассказали в ФАС «Пятому каналу» в среду, 4 марта

Владелице спорткомплекса предписали устранить нарушение в десятидневный срок, или убрать рекламные баннеры, либо указать на них информацию об ограничениях.

На сайте омского УФАС говорится, что дело против фитнес-комплекса возбудили 2 марта по п. 4 ч. 3 и ч. 7 ст. 5 Федерального закона «О рекламе». Дело возбудили по обращению физического лица по факту распространения в Омске недостоверной рекламы, в которой не сообщалось о дополнительных условиях акции.

После заявлений клиента Super Club разместил информацию об ограничениях акции. На его претензии руководство клуба не отреагировало.

«В обращении заявитель указал, что им был приобретен абонемент на годовое безлимитное посещение фитнес-клуба по цене 11 900 рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы ФАС.

Ранее 11 февраля сообщалось, что омич пожаловался на рекламу спорт-клуба в центре Омска, которая обещает безлимитный фитнес круглый год за 6999 рублей. Однако в покупке абонемента по этой акции ему отказали из-за перевеса в 10 килограммов. В итоге мужчина заплатил почти в два раза больше.

Спортсмен посчитал такое ограничение дискриминацией и подал жалобу в антимонопольную службу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Омска обвинил фитнес-клуб в дискриминации полных людей
ФАС возбудила дело после рекламы ветклиники о кастрации неверных мужей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020