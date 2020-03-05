Фура повредила эстакаду с газопроводом в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области фура повредила эстакаду с газопроводом. Конструкцию задел экскаватор с высоко поднятым ковшом, который перевозил тягач. Пострадал еще один автомобиль, который проезжал рядом. Движение по шоссе в этом районе перекрывали, организовав объезд. Утечки газа удалось избежать.