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Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском

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Фото: ТАСС/Павел Львов
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Взрыв имитационного боеприпаса в воинской части в Мурманской области произошел из-за грубого нарушения требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-служба Северного флота в четверг, 5 марта.

Отмечается, что ЧП произошло накануне. В ходе плановых занятий по боевой подготовке из-за нарушения требований безопасности произошло «несанкционированное срабатывание маломощного имитационного заряда типа «взрывпакет».

В результате происшествия пятеро контрактников получили незначительные травмы, все они были доставлены в медучреждения. Жизни военнослужащих ничто не угрожает.

«В настоящее время командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.

По данным «Известий», в ходе учений запускались квадрокоптеры с имитацией бомб, один из дронов упал и взорвался. Предполагалось, что пострадали шесть человек, трое из которых получили тяжелые ранения. По некоторым данным, военных госпитализировали в Североморск.

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