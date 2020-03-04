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РПЦ заявила о неверной трактовке слов протоиерея Смирнова о школьницах

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Фото: ТАСС/Андрей Васильев
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Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что журналисты вырвали слова священника Димитрия Смирнова из контекста, трактовав их, как высказывание о ненужности школьного образования для девочек. Об этом 4 марта он сообщил в своем телеграм-канале.

Легойда предложил всем желающим прослушать радиоэфир со священнослужителем, который рассказал конкретную историю из своего опыта, чтобы дать ему подробную оценку. Также он призвал СМИ не спекулировать на тему данного публичного выступления протоиерея Смирнова.

В интервью радио «Радонеж» Смирнов 3 марта рассказал, что одна из прихожанок оставила семилетнюю дочку на домашнем обучении, чтобы та помогала ей с новорожденным.

В РПЦ уже выступали комментариями по поводу резонансных высказываний священнослужителя. 17 февраля Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион попросил прощения у россиянок за слова Смирнова, который сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Представитель МИД России Мария Захарова также высказалась в ответ на выступление протоиерея. Сам Смирнов дал объяснение свои словам, сказав, что сделал это специально для привлечения общественности.

Ранее священнослужитель назвал российских мужчин «национальной катастрофой», а снижение брачного возраста «шагом к педофилии».

Также известно, что Димитрий Смирнов является противником закона о домашнем насилии.

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