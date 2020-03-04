Эксперт оценил рост оптовой стоимости бензина в январе-феврале 2020-го

Рост оптовой стоимости бензина в январе-феврале 2020 года объясняется не объемами производства — НПЗ работают с прежней нагрузкой, а привлекательностью экспортных поставок, считает вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

По данным Санкт-Петербургской товарной биржи, в первые два месяца этого года оптовая цена на самый популярный в стране бензин Аи-92 выросла на 5,5% — до 2485 рублей за тонну, Аи-95 подорожал на 3385 рублей за тонну.

По мнению эксперта, помимо отрицательного «демпфера», который сохраняется и сейчас, в начале 2020 года цена на бензин на российском рынке были ниже экспортной альтернативы. Таким образом, частные компании воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы заработать.

В январе-феврале этого года суммарный экспорт Евро-5 российских производителей увеличился на 38%, а внутренние поставки, наоборот, сократились на 4,7%, по предварительным данным ЦДУ ТЭК.

Такая экспортная динамика ведет к снижению предложения на внутреннем рынке РФ и как следствие — росту цен, отметил Гусев. Например, «Лукойл» втрое нарастил поставки за границу в 2020 году: 255 тыс. т Евро-5 по состоянию на 25 февраля против 83 тыс. т в начале прошлого года.

Эксперт отмечает, что нефтекомпания также сворачивает инвестиции в основное производство и тем самым ограничивает будущее компании. При этом на дивиденды «Лукойл» направляет весь свободный денежный поток, чтобы увеличить привлекательность активов на рынке. Также Гусев подчеркивает, что объявленный в прошлом году банкротом Антипинский НПЗ поставляет за границу больше 80% от всего производства бензина. «ФортеИнвест» — компания, принадлежащая сыну Михаила Гуцериева Саиду, тоже работает, в основном, на экспорт — порядка 70% от производства.

В то же время компании с госучастием в ориентированы на внутренний рынок. Наименьшая доля заграничных поставок от общего объем производства бензинов у «Роснефти» — 2%, или 45 тыс. т, по данным ЦДУ ТЭК. Около 6% (65 тысяч тонн) экспортирует «Газпром нефть».

Гусев отмечает, что у частных нефтекомпаний, которые отстаивают свои коммерческие интересы, нет в настоящее время четких обязательств по обеспечению топливом внутреннего рынка. Его загрузка зависит от конъюнктуры, складывающейся на мировых площадках.

Специалист напомнил, что у государства есть рычаги влияния: стабильность рынка бензина, а как следствие цены, удерживать можно эффективной налоговой политикой, создающей внутри страны привлекательные условия для реализации топлива. Для этого эксперт считает целесообразным пересмотреть механизм налогового «демпфера» с помощью адаптации его расчета к текущим реалиям рынка. Это поможет стимулированию сектора переработки, который находится сейчас в тисках налогового маневра.