Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко. «Известия» в среду, 4 марта, выяснили подробности случившегося.

Останки женщины были найдены охотником в лесу Рязанской области. Прибывшие позднее криминалисты обнаружили череп и кости, предположительно, растасканные животными.

Неподалеку были найдены и фрагменты одежды Левченко — жилет, шарф, куски воротника, а также наушники, которые были закопаны в землю.

Отмечается, что всё это было найдено на расстоянии 70 м от места обнаружения тела жителя Пензы Артема Дорофеева.

27 февраля СУ СК России по Рязанской области сообщило, что ведомство продолжает расследование уголовного дела, возбужденного после обнаружения в 2017 году в лесу вблизи деревни Лопухи Рязанского района тела мужчины с признаками насильственной смерти. Ведомство выяснило, что им оказался житель Пензы 1995 года рождения Артем Дорофеев.

Отмечается, что убитые были знакомы с другими участниками террористического сообщества.

Ранее интернет-издание «Медуза» опубликовало монолог фигуранта дела «Сети» Алексея Полтавца, который признался в убийстве Левченко и Дорофеева. На данный момент он находится за границей. По словам Полтавца, он решил убить молодых людей, когда они решили сдаться правоохранительным органам. При этом он утверждал, что инициаторами убийства были другие участники сообщества — Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговоры семерым фигурантам дела «Сети», осудив их на сроки заключения от 6 до 18 лет.

Илью Шакурского и Дмитрия Пчелинцева суд признал виновным в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия. Еще пятерых фигурантов обвинили в участии в террористическом сообществе. Троих также обвинили в покушении на сбыт наркотиков.

Суд счел доказанным, что участники создали устав организации, устраивали тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений с целью насильственного свержения государственного строя.

В апреле 2019 года «Сеть» внесли в единый список террористических организаций Федеральной службы безопасности и запретили на территории России. В январе 2019 года обвиняемый по делу «Сети» петербуржец Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.