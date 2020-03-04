На Ставрополье стали чаще жениться

В Ставропольском крае с начала 2020 года значительно увеличилось количество зарегистрированных браков. По сравнению с тем же периодом 2019 года число браков выросло с 1,567 тыс. до 1,755 тыс. Таким образом, в крае стало на 188 семей больше.

Как сообщает NewsTracker со ссылкой на региональное управление ЗАГС, повысилась и рождаемость. По сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года в этом году родилось на 24 ребенка больше. Смертность же снизилась на 6%.

Ранее в краевом министерстве здравоохранения отмечали, что на Ставрополье показатель младенческой смертности сократился на 30% за последние пять лет.

3 марта сообщалось о том, что на Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, которую подозревают в продаже своего новорожденного ребенка.