Прямой эфир

Лавров и Зариф обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ 4 марта.

Иранская рулетка: приведет ли победа оппозиции к краху ядерной сделки
Аятолла Хаменеи не позволит консерваторам похоронить СВПД

«Состоялся предметный разговор по актуальным международным темам, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД. — Ред.) по иранской ядерной программе и сирийское урегулирование в контексте договоренностей стран-гарантов астанинского формата», — сообщили в министерстве.

Также стороны обсудили вспышку коронавируса в Иране — Лавров выразил соболезнования в связи с погибшими от инфекции и выразил готовность помочь в противодействии его дальнейшему распространению. Помимо этого Лавров и Зариф обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества и другие вопросы двусторонней повестки дня.

Ранее в среду о переговорах Лаврова и Зарифа сообщил МИД Ирана.

СВПД был подписан Ираном, Китаем, Великобританией, Францией, Германией, США и Россией четыре года назад. Он подразумевает прекращение Тегераном ядерных разработок, в ответ на это санкции в отношении страны будут отменены. Однако в 2018 году США вышли из договора и восстановили целый ряд персональных и корпоративных ограничений против Ирана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Берлин, Париж и Лондон оспорили действия Ирана по СВПД
МИД РФ предупредил о риске полного разрушения иранской ядерной сделки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020