Лавров и Зариф обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ 4 марта.

«Состоялся предметный разговор по актуальным международным темам, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД. — Ред.) по иранской ядерной программе и сирийское урегулирование в контексте договоренностей стран-гарантов астанинского формата», — сообщили в министерстве.

Также стороны обсудили вспышку коронавируса в Иране — Лавров выразил соболезнования в связи с погибшими от инфекции и выразил готовность помочь в противодействии его дальнейшему распространению. Помимо этого Лавров и Зариф обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества и другие вопросы двусторонней повестки дня.

Ранее в среду о переговорах Лаврова и Зарифа сообщил МИД Ирана.

СВПД был подписан Ираном, Китаем, Великобританией, Францией, Германией, США и Россией четыре года назад. Он подразумевает прекращение Тегераном ядерных разработок, в ответ на это санкции в отношении страны будут отменены. Однако в 2018 году США вышли из договора и восстановили целый ряд персональных и корпоративных ограничений против Ирана.