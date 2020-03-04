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Второй русский храм появится в Антарктиде

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Антарктиде на станции Новолазаревская возведут церковь Святителя Николая, которая станет вторым русским храмом в Антарктике. Архиепископ Горно-Алтайский и Чемальский Каллистрат совершил поездку на Новолазаревскую, расположенную в районе Земли Королевы Мод, и освятил место под строительство, передает «Интерфакс».

В присутствии участников 64-й российской антарктической экспедиции архиепископ освятил место под строительство храма-часовни в честь святителя и чудотворца Николая — покровителя путешественников и моряков, сообщает RT.

Сейчас единственным постоянно действующим русским храмом в Антарктике является церковь Святой Троицы на станции «Беллинсгаузен» на острове Ватерлоо, открытая в 2004 году. Церковь имеет высоту 15 м и вмещает до 30 человек.

В 2016 году патриарх Кирилл во время первого в истории визита главы Русской православной церкви в Антарктиду провел там молебен.

29 января президент России Владимир Путин поздравил полярников с 200-летием открытия Антарктиды. В Доме правительства прошел телемост со станцией «Беллинсгаузен».

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