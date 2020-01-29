Путин поздравил полярников с 200-летием открытия Антарктиды

Президент РФ поздравил полярников с 200-летием открытия Антарктиды. В Доме правительства прошел телемост со станцией «Беллинсгаузен». Приветствие от Владимир Путина зачитал помощник Игорь Левитин. Полярников и ученых с еще одной российской станции «Прогресс» поздравили с берегов теплого Черного моря. Телемост с Антарктидой провели из «Артека», вместе с полярниками удалось даже спеть. По случаю юбилея в Антарктиду специально приехал Вячеслав Фетисов. Легендарный хоккеист — еще и посол ООН по вопросам Арктики и Антарктики. Юбилей открытия Антарктиды — значимая дата для российской науки. С первой высадки наша страна является лидером в исследованиях континента. 2020 год и 200-летний юбилей — повод укрепить лидерство.