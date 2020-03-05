Горячие точки: продолжается извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Самый активный в Индонезии вулкан Мерапи продолжает извергаться. Из окрестностей «огненной горы», как переводится его название, эвакуировано около 70 тыс. человек. Что происходит на Яве и в других вулканоопасных регионах мира — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Мерапи начал извергаться в феврале 2020 года. 3 марта вулкан выбросил облако пепла на высоту около 6 км, откуда оно обрушилось на популярную у туристов деревню Кинахреджо у подножия горы
На весь экран
Фото: Getty Images/Ulet Ifansasti
Во время извержения Мерапи в октябре-ноябре 2010 года погибли 353 человека. Около 350 тыс. местных жителей были эвакуированы из опасной зоны
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Domcar C. Lagto
По соседству на Филиппинах продолжается извержение вулкана Тааль, которому ученые уже присвоили четвертый уровень опасности
На весь экран
Фото: Getty Images/Ezra Acayan
Ущерб от извержения Тааля уже оценивается в $60 млн: уничтожены посевы и погиб скот окрестных крестьян. Эвакуированы около 50 тыс. человек
На весь экран
Фото: Getty Images/Ezra Acayan
Вулканический пепел покрыл жилища изнутри и снаружи, но специалисты предупреждают, что это может быть только началом. За последние 24 часа вокруг Тааля зафиксировано около 30 подземных толчков
На весь экран
Фото: Getty Images/Douglas Peebles
На Гавайях в эти дни отмечают 65-ю годовщину катастрофического извержения Килауэа. Тогда вулкан выбросил около 100 млн кубометров лавы
На весь экран
Фото: Getty Images/Mario Tama
Сегодня Килауэа относительно спокоен, но остается действующим вулканом. Последнее значительное извержение наблюдалось в 2018 году
На весь экран
Фото: Getty Images/Mario Tama
По местной легенде в Килауэа живет богиня вулканов Пеле. Поэтому застывающие на лету маленькие капли лавы называют здесь «слезами Пеле»
На весь экран
Фото: Getty Images/Fabrizio Villa
Вулкан Этна на Сицилии остается самым, пожалуй, известным действующим вулканом Европы после находящегося через пролив Везувия
На весь экран
Фото: Getty Images/Michelle Garrett
Последний раз вулкан Этна извергался в октябре 2019 года. К счастью, жертв и значительных разрушений тогда удалось избежать
На весь экран
Фото: Global Look Press/John Heeneman
В конце февраля 2020 года на Этне были установлены особые сейсмологические датчики слежения, которые должны позволить заблаговременно предупреждать о грядущих извержениях
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.