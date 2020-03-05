Горячие точки: продолжается извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Самый активный в Индонезии вулкан Мерапи продолжает извергаться. Из окрестностей «огненной горы», как переводится его название, эвакуировано около 70 тыс. человек. Что происходит на Яве и в других вулканоопасных регионах мира — в фотогалерее «Известий»