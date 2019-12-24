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Серная масса: как индонезийцы работают в жерле действующего вулкана

Почему трудно выжить на пути к озеру, где добывают токсичный минерал
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Вулкан Кава Иджен в Индонезии
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Moritz Wolf
На острове Ява находится одно из самых красивых и опасных мест на планете — активный вулкан Кава Иджен, в кратере которого расположилось озеро, заполненное смесью серной и соляной кислот. Извержение может начаться в любой момент, поэтому местный центр вулканологии и геологической активности не рекомендует к нему приближаться. Тем не менее каждый день сюда приходят десятки человек, которые добывают серу. Подробнее об их работе — в фотогалерее «Известий»
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Вулкан Кава Иджен в Индонезии
Фото: Depositphotos
Рабочие из года в год добывают серу в очень опасных условиях, как и много лет назад, используя ручной труд. Они откалывают куски серы молотками или лопатам и складывают их в корзину голыми руками, чтобы затем отнести их на переработку
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Вулкан Кава Иджен в Индонезии
Фото: Depositphotos
Большую часть времени озеро окутано клубами дыма, который вырывается из недр действующего вулкана, и ядовитых испарений, выделяемых в процессе горения веществ. Температура жидкости в самом озере может достигать 200 градусов. В воздухе стоит удушающий запах серы
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Вулкан Кава Иджен в Индонезии
Фото: РИА Новости/Букбис Чандра Исмет Бэй
У рабочих нет ни респираторов, фильтрующих вредные испарения, ни специальной формы, которая бы защищала от ожогов серной кислотой, ни специальных инструментов, которые облегчили бы добычу и доставку ископаемых
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Вулкан Кава Иджен в Индонезии
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Sonja Jordan
К началу рабочего дня шахтеры должны добраться до кратера по крутым склонам вулкана, где им нужно набрать от 50 кг до 100 кг серы, загрузить ее в корзины и на своих плечах отнести на завод, который находится в 3 км от озера
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Вулкан Кава Иджен в Индонезии
Фото: РИА Новости/Букбис Чандра Исмет Бэй
Многие шахтеры проделывают этот путь дважды за один рабочий день, ведь зарплата зависит от количества добытых ископаемых. Несмотря на то что оплата труда составляет около 6 центов за каждый килограмм серы, жители острова рады устроиться на эту работу
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Вулкан Кава Иджен в Индонезии
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Sonja Jordan
По сравнению с другими профессиями работа на Кава Иджен считается элитной и высокооплачиваемой. Местные жители очень уважают работников шахты и мечтают об этой работе, несмотря на опасные условия труда
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Вулкан Кава Иджен в Индонезии
Фото: REUTERS/Tim Chong
Корзины, которые рабочие носят на плечах, оставляют глубокие шрамы и мозоли. Сами работники часто жалуются на проблемы со здоровьем и дыханием. Работа в шахте настолько вредна и опасна, что средняя продолжительность жизни шахтеров составляет всего 47 лет
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Вулкан Кава Иджен в Индонезии
REUTERS/Tim Chong
В среднем из кратера вулкана добывается до 13 т серы за день. Полученные минералы доставляют на ближайший сахарный завод, где очищают и прессуют в серные пластины. Потом серу используют для обесцвечивания сахара, в производстве резины или косметики
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Вулкан Кава Иджен в Индонезии
Фото: Depositphotos
Чтобы добывать такое количество серы, работать приходится даже ночью. В это время вместо солнечного света кратер освещает синее пламя — это горит сероводород
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