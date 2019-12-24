Серная масса: как индонезийцы работают в жерле действующего вулкана

На острове Ява находится одно из самых красивых и опасных мест на планете — активный вулкан Кава Иджен, в кратере которого расположилось озеро, заполненное смесью серной и соляной кислот. Извержение может начаться в любой момент, поэтому местный центр вулканологии и геологической активности не рекомендует к нему приближаться. Тем не менее каждый день сюда приходят десятки человек, которые добывают серу. Подробнее об их работе — в фотогалерее «Известий»