Прямой эфир

В Крыму снизили цены на отдых в новом сезоне

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2020 году подешевели путевки в Крым. Цены на майские праздники снизили на 18%, на летние туры — на 6%. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

В ведомстве уточнили, что речь идет о снижении стоимости на этапе раннего бронирования. Так, гостиницы готовы предложить клиентам скидки до 20%, в некоторых из них действуют социальные акции на длительное размещение и семейный отдых.

Помимо этого, в небольших гостиницах стоимость размещения упала примерно на 5%, в пятизвездочных отелях — на 31,8%, в трехзвездочных и четырехзвездочных ценник существенно не изменился с 2019 года, пишет сайт kp.ru.

В министерстве уточнили, что значительное снижение средней стоимости отмечается на Южном берегу Крыма — –13,8%, а также в западной части Крыма — на 28,3%, сообщает телеканал «360».

В ведомстве уточнили, что санатории Крыма на майские праздники предлагают номер, четырехразовое питание и лечение на 2,6 тыс. рублей в сутки. В летний период цены поднимутся до 3,2 тыс. рублей на человека. В южнобережных здравницах средняя цена отдыха составит 2,7 тыс. рублей. Что касается небольших гостиниц, то там номер стоит около 3 тыс. рублей в сутки.

Осенью 2019 года сообщалось, что турпоток в Крым в 2019 году превысил показатели 2018 года и составил 6,87 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Крыма объяснили популярность полуострова у украинских туристов
Названы самые бюджетные курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020