В Крыму снизили цены на отдых в новом сезоне

В 2020 году подешевели путевки в Крым. Цены на майские праздники снизили на 18%, на летние туры — на 6%. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

В ведомстве уточнили, что речь идет о снижении стоимости на этапе раннего бронирования. Так, гостиницы готовы предложить клиентам скидки до 20%, в некоторых из них действуют социальные акции на длительное размещение и семейный отдых.

Помимо этого, в небольших гостиницах стоимость размещения упала примерно на 5%, в пятизвездочных отелях — на 31,8%, в трехзвездочных и четырехзвездочных ценник существенно не изменился с 2019 года, пишет сайт kp.ru.

В министерстве уточнили, что значительное снижение средней стоимости отмечается на Южном берегу Крыма — –13,8%, а также в западной части Крыма — на 28,3%, сообщает телеканал «360».

В ведомстве уточнили, что санатории Крыма на майские праздники предлагают номер, четырехразовое питание и лечение на 2,6 тыс. рублей в сутки. В летний период цены поднимутся до 3,2 тыс. рублей на человека. В южнобережных здравницах средняя цена отдыха составит 2,7 тыс. рублей. Что касается небольших гостиниц, то там номер стоит около 3 тыс. рублей в сутки.

Осенью 2019 года сообщалось, что турпоток в Крым в 2019 году превысил показатели 2018 года и составил 6,87 млн человек.