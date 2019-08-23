Власти Крыма объяснили популярность полуострова у украинских туристов

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко объяснил, почему украинцы все чаще приезжают отдыхать на полуостров. Об этом 23 августа сообщает «РИА Новости».

«Я связываю рост турпотока из Украины с историческими связями — граждане Украины Крым любили и, судя по всему, продолжают любить. Думаю, что политическая пена будет снесена… Есть экономические связи, есть привычки. Туристы из Украины могут чувствовать себя абсолютно безопасно, могут спокойно перемещаться на автомобилях с украинскими номерами, здесь спокойно относятся к украинской музыке, речи», — пояснил Волченко на пресс-конференции в Коктебеле.

Он добавил, что с начала 2019 года на отдых в Крым приехали более 560 тыс. украинских туристов. По словам министра, ожидается, что по итогам года эта цифра превысит миллион.

Всего на полуострове с начала года отдохнули больше 5 млн человек, а рост туристического потока составил 11-12%.

Согласно прошлогодним показателям, в 2018 году Крым посетили 6,8 млн туристов, побив тем самым рекорд по объему туристического потока за 27 лет после распада СССР. В 2017 году эта цифра составила 5,2 млн человек. За 2016 год число туристов равнялось 5,57 млн, а в 2015 — 4,6 млн. В 2014 году на полуострове отдохнули 3,8 млн человек.

В 2019 году прогнозируется рост туристического потока на полуостров до 7 млн туристов.