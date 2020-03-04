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Экс-министр Абызов женится в СИЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Бывший министр России по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов подал заявление о регистрации брака с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой. Об этом журналистам рассказал адвокат экс-министра Александр Аснис.

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Заявление подано Абызовым в ЗАГС Рязанского района Москвы, пишет в среду, 4 марта, «РИА Новости». Регистрацию брака согласовали с Федеральной службой исполнения наказаний, она пройдет 25 марта в СИЗО «Лефортово».

28 февраля по факту обнаружения наркотиков в квартире у Абызова было возбуждено уголовное дело.

Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против него возбудили дело по ч.ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Создание и участие в преступном сообществе; мошенничество».

Михаил Абызов с 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний Топливно-энергетического комплекса. Являлся министром по координации деятельности Открытого правительства России с мая 2012 года. В мае 2018 года он покинул пост в связи с упразднением должности.

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