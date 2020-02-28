Против Абызова возбудили уголовное дело по факту обнаружения наркотиков

По факту обнаружения наркотиков в квартире у бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 28 февраля.

По версии следствия, неизвестный продал Абызову 0,8 грамма каннабиса. Наркотик был обнаружен в квартире экс-министра, расположенной в 1-м Обыденском переулке, во время обысков 26 марта 2019 года.

По данным телеканала, уголовное дело по ч.1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») возбуждено 27 февраля.

Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против него возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Создание и участие в преступном сообществе; мошенничество». Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 год он создал преступное сообщество, с помощью которого украл деньги и вывел их за рубеж.

14 февраля сообщалось, что Абызов и экс-сенатор Рауф Арашуков стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово».

Михаил Абызов с 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний Топливно-энергетического комплекса. Являлся министром по координации деятельности Открытого правительства России с мая 2012 года. В мае 2018 года он покинул пост в связи с упразднением должности.