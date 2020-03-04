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Сенатор оценил отказ Египта признать терактом авиакатастрофу над Синаем

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sergey Nikolaev
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» прокомментировал отказ Египта признать терактом авиакатастрофу борта «Когалымавиа» в 2015 году над Синаем.

Ранее 4 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски граждан России. Во время заседания объявили, что личности жертв трагедии не установлены, а крушение самолета назвали аварией, а не терактом.

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«Они тщательно обходят тему теракта, потому что для них туристическая отрасль — отрасль-кормилица. Соглашаться с тем, что в их аэропортах пассажирские самолеты снаряжают взрывчатыми веществами и потом взрывают, — это подписать приговор своей туристической отрасли», — заявил Андрей Климов.

Кроме того, признание теракта, который пропустили египетские спецслужбы, повлечет за собой увеличение компенсации.

Возобновлять полеты в Египет не стоит до тех пор, пока сохраняется малейшая возможность повторения подобных катастроф, уверен сенатор.

«Даже если в экономическом смысле это кому-то кажется неправильно. Потому что, когда наши граждане, которые продолжают летать в Египет, летают на других авиакомпаниях, не российских, естественно, интерес террористов преследовать их гораздо меньше», — добавил Климов.

По его словам, пока Россия продолжает участвовать в военном конфликте в Сирии, на Ближнем Востоке будет достаточно желающих отомстить россиянам.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения самолета «Когалымавиа», выполнявшего рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. На борту лайнера находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. В апреле 2018 года было восстановлено авиасообщение между Москвой и Каиром.

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