Волгоградские водоемы готовят к «большой воде»

В Волгоградской области перед началом весеннего половодья проверят плотины, дамбы и насосные станции на водоемах. Режим повышенной готовности к паводку ввели Росводресурсы.

В ведомстве предупредили, что этой весной из-за теплой зимы паводок может начаться значительно раньше обычного времени. Регион должны подготовить к «большой воде».

Пока самые крупные водохранилища, в том числе Волгоградское, работают в штатном режиме. Почти весь март на Волгоградском гидроузле будут действовать режимы со средним сбросным расходом — 7700–8000 м³/с. Однако величина расхода может быть скорректирована в случае необходимости.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», экологи и гидрологи не дают точных прогнозов относительно того, как будет развиваться паводковая ситуация. Росводресурсы зафиксировали рекордно низкие за последние 20 лет запасы воды в снежном покрове Волги, всего 55% от нормы.

Однако на Волгоградском гидроузле готовятся к более мощному, чем в прошлом году, весеннему половодью. Так, по данным филиала ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», приточность водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада в середине февраля превышала среднемноголетние величины более чем на треть. Она оказалась почти в два раза больше значений 2019 года.