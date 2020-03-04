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В Петербурге задержали стрелявшего в кота мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, выстрелившего в кота. Об этом сообщили в среду, 4 марта, в пресс-службе регионального ГУМВД.

По данным ведомства, днем 29 февраля в садоводстве «Вир-1» 55-летний мужчина выстрелил в кота британской породы из «предмета, похожего на пистолет», травмировав животное.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Стрелку грозит до 3 лет лишения свободы. Мужчину отпустили под подписку о невыезде, уточняет «РИА Новости».

5 февраля сообщалось, что москвича привлекли к уголовной ответственности за убийство кошки на глазах у ребенка. Отдел дознания УМВД возбудил дело по статье УК «Жестокое обращение с животными».

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