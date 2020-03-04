Прямой эфир

Почти 20 детей отравились газом на Украине

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В украинском городе Могилев-Подольский 18 школьников отравились газом, сообщила 3 марта национальная полиция Винницкой области.

Отмечается, что дети обратились за медпомощью, 11 из них госпитализировали.

Как выяснили полицейские, школьники в возрасте от 13 до 14 лет отравились парами пропана из-за утечки во время замены газового баллона возле кафе, которое находится рядом со школой.

«На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Газовый баллон удален», — отмечается в сообщении нацполиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении воздуха.

26 февраля сообщалось, что женщина и четверо ее детей госпитализированы в Туве после отравления угарным газом. Причиной отравления стала закрытая заслонка печи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Татарстане из-за отравления газом в частном доме погибли два человека
В МЧС раскрыли способы защиты от отравления угарным газом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020