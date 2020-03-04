Почти 20 детей отравились газом на Украине

В украинском городе Могилев-Подольский 18 школьников отравились газом, сообщила 3 марта национальная полиция Винницкой области.

Отмечается, что дети обратились за медпомощью, 11 из них госпитализировали.

Как выяснили полицейские, школьники в возрасте от 13 до 14 лет отравились парами пропана из-за утечки во время замены газового баллона возле кафе, которое находится рядом со школой.

«На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Газовый баллон удален», — отмечается в сообщении нацполиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении воздуха.

26 февраля сообщалось, что женщина и четверо ее детей госпитализированы в Туве после отравления угарным газом. Причиной отравления стала закрытая заслонка печи.