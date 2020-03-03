Врачи заявили об отравлении кандидата в президенты Абхазии от оппозиции

Врачи краснодарской больницы, куда был госпитализирован лидер оппозиции и кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, поставили ему диагноз «отравление неизвестным веществом». Об этом во вторник, 3 марта, сообщил источник в медицинских кругах Краснодарского края, пишет «РИА Новости».

По словам источника, какие-либо прогнозы делать пока сложно.

Бжанию госпитализировали в Сочи 2 марта, ввели в медикаментозную кому, а после перевезли в краснодарскую клинику. Утром 3 марта стало известно, что он выведен из медикаментозной комы, а в состоянии наблюдается позитивная динамика.

В начале января Бжания стал одним из организаторов протестов против действующего на тот момент президента страны Рауля Хаджимбы. Тогда оппозиционеры выломали дверь здания администрации президента при попытке проникнуть внутрь и требовали признать недействительными результаты президентских выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года.

10 января на фоне протестных акций Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов 2019 года, в которых Хаджимба и одержал победу, опередив своего оппонента Алхаса Квицинию на 1%.

12 января после переговоров с Хаджимбой Бжания заявил журналистам, что лично передал ему требование уйти в отставку.

В настоящий момент и.о. президента республики является Валерий Бганба. Данное решение было принято парламентом страны 13 января.

Очередные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта.