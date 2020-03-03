В России перенесли срок введения маркировки обуви

Российское правительство перенесло срок введения обязательной маркировки обуви с 1 марта на 1 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 3 марта.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В сообщении отмечается, что изменение сроков позволит продавцам обуви подготовить интеграцию своих учетных систем с государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

17 февраля представители торговых компаний попросили Минпромторг перенести старт обязательной маркировки обуви с 1 марта на 1 сентября.

По мнению экспертов, в настоящий момент система мониторинга товаров имеет ряд существенных недостатков, а отдельный ее функционал работает нестабильно. В частности, в системе присутствуют ограничения, которые не предусмотрены российским законодательством.

Отмечается, что первоначально обязательная цифровая маркировка обуви должна была начаться 1 июля 2019 года.

Маркировка заключается в том, что продавцы будут обязаны размещать на упаковках двухмерный цифровой код в формате Data Matrix, позволяющий покупателю убедиться в том, что обувь произведена законно, ее качество соответствует заявленному, а все необходимые налоги и таможенные сборы выплачены. Кроме этого, при сканировании кода покупатель может узнать всё о товаре: кто, где, когда произвел вещь и другие данные.