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Правительство РФ продлило эксперимент по маркировке молочной продукции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Эксперимент по маркировке сертифицированной молочной продукции продлен на месяц. Постановление об этом, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства во вторник, 3 марта.

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Срок эксперимента продлен до 31 марта 2020 года, отмечается в документе. Как следовало из предыдущего постановления, пилотный проект по маркировке этого вида продукции проводился в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Маркировке подлежат молоко и сливки, сухое молоко, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и другие продукты.

Постановление о продлении сроков эксперимента вступает в силу со дня его официального опубликования.

В январе в России начался добровольный эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды. По его итогам будет принято решение о его продолжении или же назначена дата введения обязательной маркировки.

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