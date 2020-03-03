Правительство РФ продлило эксперимент по маркировке молочной продукции

Эксперимент по маркировке сертифицированной молочной продукции продлен на месяц. Постановление об этом, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства во вторник, 3 марта.

Срок эксперимента продлен до 31 марта 2020 года, отмечается в документе. Как следовало из предыдущего постановления, пилотный проект по маркировке этого вида продукции проводился в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Маркировке подлежат молоко и сливки, сухое молоко, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и другие продукты.

Постановление о продлении сроков эксперимента вступает в силу со дня его официального опубликования.

В январе в России начался добровольный эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды. По его итогам будет принято решение о его продолжении или же назначена дата введения обязательной маркировки.