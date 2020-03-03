Жителя Дагестана осудили в Астраханской области за контрабанду осетров

В Астраханской области мужчину осудили за перевозку осетровых тушек. Житель Дагестана не смог назвать имя заказчика.

По данным правоохранительных органов, мужчина согласился доставить осетровых в Москву. Во время перевозки ценного груза весом 1,2 т машину остановили инспекторы ДПС. Курьер предложил им 20 тыс. рублей, чтобы избежать задержания. Об этом сообщает «Астрахань-24».

В отношении курьера было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконная перевозка частей особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ» и «Покушение на дачу взятки должностному лицу».

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае браконьер выловил около 2,5 т осетров. Ущерб от действий мужчины оценили в 18 млн рублей.