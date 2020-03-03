Прямой эфир

Резерв из 100 тыс. медицинских масок создадут в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии будет создан резерв из 100 тыс. медицинских масок. Также будут приняты меры, для того чтобы не допустить их подорожания в аптечной сети. Вопрос обсуждался на оперативном совещании штаба по недопущению распространения коронавируса в республике.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, медики проходят обучение по противодействию заражению коронавирусом. Учения организованы в лечебных учреждениях. Все больницы региона оснащены необходимым оборудованием, достаточно медикаментов и средств защиты.

Первый вице-премьер Андрей Назаров, в свою очередь, отметил, что, учитывая мировые тенденции, надеяться на быстрое завершение истории с коронавирусом не приходится. Поэтому в республике должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и к принятию антикризисных мер в экономике, пишет ИА «МедиаКорСеть».

3 марта профессор НИИ вирусологии им.Ивановского Михаил Щелканов рассказал «Известиям», что вакцина от коронавируса, скорее всего, появится к концу июня. Он пояснил, что само лекарство изготовить можно за две-три недели, в том числе генно-инженерным способом. Однако препарат необходимо проверить на безвредность, а на это нужно время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав сообщил о состоянии заразившегося в Италии коронавирусом россиянина
Иран попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020