Резерв из 100 тыс. медицинских масок создадут в Башкирии

В Башкирии будет создан резерв из 100 тыс. медицинских масок. Также будут приняты меры, для того чтобы не допустить их подорожания в аптечной сети. Вопрос обсуждался на оперативном совещании штаба по недопущению распространения коронавируса в республике.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, медики проходят обучение по противодействию заражению коронавирусом. Учения организованы в лечебных учреждениях. Все больницы региона оснащены необходимым оборудованием, достаточно медикаментов и средств защиты.

Первый вице-премьер Андрей Назаров, в свою очередь, отметил, что, учитывая мировые тенденции, надеяться на быстрое завершение истории с коронавирусом не приходится. Поэтому в республике должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и к принятию антикризисных мер в экономике, пишет ИА «МедиаКорСеть».

3 марта профессор НИИ вирусологии им.Ивановского Михаил Щелканов рассказал «Известиям», что вакцина от коронавируса, скорее всего, появится к концу июня. Он пояснил, что само лекарство изготовить можно за две-три недели, в том числе генно-инженерным способом. Однако препарат необходимо проверить на безвредность, а на это нужно время.