Вирусолог уточнил сроки создания вакцины от коронавируса

Профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов рассказал «Известиям», что ожидает появление вакцины от коронавируса к концу июня.

«Уверен, вакцины разрабатываются во всех развитых странах, но это займет время. Саму вакцину можно изготовить достаточно быстро, в том числе генно-инженерным способом. Это две-три недели. Но есть промежуток времени, который никак не удастся сократить. Ведь препарат надо проверить на безвредность, его имуногенные свойства. Провести испытания на животных», — сказал вирусолог.

Для знакомого вируса вакцину можно разработать за три-четыре месяца, сказал Щелканов. Коронавирус COVID-19 к таким не относится, поэтому на разработку вакцины от него уйдет до полугода, считает эксперт.

По его мнению, готовая вакцина не потребуется для массового применения. «Думаю, это будет одна из резервных вакцин. В свое время была создана вакцина от птичьего гриппа. Против эболавируса Заир, который вызвал эпидемию лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014–2015 годах, тоже есть несколько вакцин. Все они лежат как резервные и не требуют массового применения», — добавил ученый.

Щелканов предположил, что страны, в которых завозные случаи COVID-19 привели к массовым вспышкам заболевания коронавирусом, возьмут ситуацию под контроль. «К июню мы должны будем стабилизировать ситуацию по всему миру», — заключил эксперт.

Эпидемия COVID-2019 началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. По данным на 3 марта, в мире от заболевания скончались 3120 человек, всего заболевших — 91 333, выздоровевших — 48 275.

Ранее, 2 марта, специалист Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России заявил, что эксперты учреждения ведут разработку вакцины от коронавируса COVID-2019. По его словам, ее выпуск в качестве зарегистрированного лекарственного препарата произойдет не ранее середины 2021 года.