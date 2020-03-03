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Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».

Диденко выразила соболезнования родным и близким погибших и подчеркнула, что сама не считает себя виновной в трагедии и что никто из родственников ее не обвиняет. Кроме того, девушка отметила, что никому бы не пожелала оказаться на ее месте, отмечает телеканал «360».

Трагедия произошла в пятницу, 28 февраля. Екатерина Диденко вместе с супругом Валентином и друзьями отмечали ее день рождения в бане. В какой-то момент участники празднования высыпали в бассейн 25 кг сухого льда. Над водой поднялось густое облако белого «пара» — углекислый газ, после чего в бассейн прыгнули двое мужчин. Гости под веселые крики снимали происходящее на смартфоны, пишет «Ридус». В результате химической реакции два человека скончались на месте, муж именинницы позднее умер в больнице.

В понедельник, 2 марта, Диденко рассказала в СМИ, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш, поэтому не сразу смогла оценить произошедшее, пишет «Федеральное агентство новостей».

Продавцы сухого льда предупреждали погибшего на вечеринке мужа блогера об опасности. Валентин Диденко попросил рассчитать безопасное количество сухого льда для задымления бассейна. Он несколько раз менял решение и приобрел диоксида углерода на 10 кг больше, чем ему посоветовали продавцы.

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