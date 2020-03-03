Прямой эфир

Шойгу сообщил о предстоящем получении ВМФ РФ пяти подводных лодок

0
Фото: РИА Новости/Олег Кулешов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов». Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил во вторник, 3 марта, на селекторном совещании во время обсуждения вопросов выполнения гособоронзаказа.

«Помимо этого, в состав ВМФ должны войти фрегат «Адмирал флота Касатонов», корветы «Гремящий», «Ретивый» и «Алдар Цыденжапов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», базовый тральщик «Яков Баляев» и три судна обеспечения», — цитирует министра телеканал «Звезда».

По словам Шойгу, также должен завершиться ремонт пяти кораблей.

28 февраля Шойгу заявил, что очередная дивизия с системой противовоздушной обороны (ПВО) сформирована в российской Арктике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шойгу сообщил о формировании новой дивизии ПВО на Северном флоте
Северный флот получит в 2020 году шесть кораблей, подлодок и катеров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020