Шойгу сообщил о предстоящем получении ВМФ РФ пяти подводных лодок

Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов». Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил во вторник, 3 марта, на селекторном совещании во время обсуждения вопросов выполнения гособоронзаказа.

«Помимо этого, в состав ВМФ должны войти фрегат «Адмирал флота Касатонов», корветы «Гремящий», «Ретивый» и «Алдар Цыденжапов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», базовый тральщик «Яков Баляев» и три судна обеспечения», — цитирует министра телеканал «Звезда».

По словам Шойгу, также должен завершиться ремонт пяти кораблей.

28 февраля Шойгу заявил, что очередная дивизия с системой противовоздушной обороны (ПВО) сформирована в российской Арктике.