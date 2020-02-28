Шойгу сообщил о формировании новой дивизии ПВО на Северном флоте

Очередная дивизия с системой противовоздушной обороны (ПВО) сформирована в российской Арктике. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Он отметил, что сейчас Северный морской путь находится под надежной защитой. По словам министра, флотилия постоянно проводит там военные учения по обороне промышленных объектов.

Шойгу заверил, что сейчас укрепление обороноспособности страны в Арктическом регионе уделяется повышенное внимание.

«Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе», — сказал министр.

Ранее в этот же день Шоуйгу заявил о продолжении испытаний новейшего оружия на Северном флоте. Речь, в частности, идет и о гиперзвуковом оружие, пишет «Газета.ру».

9 декабря стало известно о планах Минобороны РФ, согласно которым Северный флот в ближайшие годы вооружит все арктические дивизионы комплексами С-400 и сформирует противовоздушный купол над российской частью Арктики.

16 сентября Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.