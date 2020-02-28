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Шойгу сообщил о формировании новой дивизии ПВО на Северном флоте

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Очередная дивизия с системой противовоздушной обороны (ПВО) сформирована в российской Арктике. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО», — приводит ТАСС слова Шойгу.

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Он отметил, что сейчас Северный морской путь находится под надежной защитой. По словам министра, флотилия постоянно проводит там военные учения по обороне промышленных объектов.

Шойгу заверил, что сейчас укрепление обороноспособности страны в Арктическом регионе уделяется повышенное внимание.

«Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе», — сказал министр.

Ранее в этот же день Шоуйгу заявил о продолжении испытаний новейшего оружия на Северном флоте. Речь, в частности, идет и о гиперзвуковом оружие, пишет «Газета.ру».

9 декабря стало известно о планах Минобороны РФ, согласно которым Северный флот в ближайшие годы вооружит все арктические дивизионы комплексами С-400 и сформирует противовоздушный купол над российской частью Арктики.

16 сентября Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.

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