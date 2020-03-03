Хабаровскому краю выделят 1 млрд рублей на инфраструктуру на селе

Хабаровский край получит более 1 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий. В краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности начался прием документов от муниципалитетов на финансирование соответствующих работ. Средства на это выделяет федеральный центр по конкурсу в рамках нового направления поддержки.

Как рассказали ИА AmurMedia в правительстве края, в 2019 году федеральный центр пересмотрел направления профильной целевой программы. В нее включили мероприятия по формированию современного облика сельских территорий. Это и строительство социальной инфраструктуры, и возведение очистных сооружений. В среднем каждый субъект страны в 2021–2022 годах может получить на эти цели более 1 млрд рублей. Размеры финансирования могут быть увеличены.

В Хабаровском крае в числе первых претендентов на выплаты Ванинский и Николаевский районы, а также район имени Лазо. Документы будут принимать до 1 апреля, а до 25 апреля проекты должны защитить в Москве.

В рамках новой редакции государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году в Хабаровский край направят более 400 млн рублей. Деньги пойдут на решение социальных проблем, газификацию, улучшение жилищных условий и развитие инфраструктурных проектов.