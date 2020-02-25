Хабаровскому детскому оздоровительному проекту увеличат финансирование

В Хабаровском крае принято решение об увеличении финансирования проекта «Ласковое море», направленного на оздоровление и социальную адаптацию детей. Таким образом, летом 2020 года на профильную смену в загородный оздоровительный лагерь Приморского края отправятся вдвое больше детей.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства, в этом году в проекте примут участие дети, проживающие в психоневрологических интернатах. Из краевого бюджета на эти цели будет выделено 10 млн рублей.

Профильная смена «Ласковое море» организуется уже на протяжении 12 лет. Каждый год в августе дети с тяжелыми нарушениями развития, нарушениями аутистического спектра в сопровождении взрослых проходят социальную адаптацию и отдыхают в загородных лагерях Приморского края. Оплата путевки и проезда идет за счет регионального бюджета. Так, в 2019 году в проекте приняли участие 75 детей-инвалидов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Хабаровском крае дети-инвалиды будут получать компенсации на проезд в реабилитационные центры и обратно.