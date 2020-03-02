Калужская область приняла более 80 тыс. соотечественников за 12 лет

Более 80 тыс. соотечественников переехали в Калужскую область за 12 лет по программе переселения. Эту цифру озвучил министр труда и соцзащиты региона Павел Коновалов.

По его словам, из 80 685 человек 75% составляют граждане трудоспособного возраста, 19% - дети, 6% - пенсионеры, передает газета «Весть».

«В прошлом году это позволило нам сократить численность привлеченных иностранных граждан с 4 тыс. до тысячи человек в пользу российских граждан», – отметил Коновалов.

Напомним, власти Приморского края готовят дорожную карту переселения старообрядцев из Бразилии, Уругвая и Аргентины. Всего в регион планируют прибыть 80 семей соотечественников из стран Южной Америки. Староверам предоставят территорию общей площадью 25 тыс. га.