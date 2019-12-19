Приморский край примет еще 80 семей старообрядцев из Южной Америки

Власти Приморского края подготовят дорожную карту переселения старообрядцев из Бразилии, Уругвая и Аргентины. Всего в регион планируют прибыть 80 семей соотечественников из стран Южной Америки. Староверам предоставят территорию общей площадью 25 тыс. га.

Решается вопрос обеспечения семей временным жильем до приобретения или строительства жилых домов, выдачи свободных земельных участков для сельского хозяйства, пишет ИА PrimaMedia. Первые 10 семей старообрядцев планируют приехать в Приморье в феврале. В мае-июне — еще 20 семей из Уругвая и Аргентины. На данный момент в крае живут 129 соотечественников-старообрядцев, переселившихся с 2009 года.

Как сообщалось 22 ноября, в Брянской области была проведена реконструкция старообрядческого храма. Деньги на ремонтные работы собрали сами прихожане. Работы велись в Спасо-Преображенском храме в Клинцах.