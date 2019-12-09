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В МВД сообщили об итогах программы переселения соотечественников

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Более 90 тыс. человек переехали в Россию из других стран с начала 2019 года по госпрограмме переселения соотечественников. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании межведомственной комиссии по реализации госпрограммы. По его словам, показатели остались примерно на уровне прошлого года.

«За десять месяцев текущего года в Россию прибыло и поставлено на учет почти 92,5 тысячи человек. Положительная динамика сохраняется в Приволжском, Уральском и, что особенно важно, Дальневосточном федеральных округах. На сегодняшний день соотечественников принимают 76 субъектов, к началу будущего года их станет уже 80», — сообщил Колокольцев.

С 2020 года в число субъектов, для которых действует особый порядок разработки региональных программ, войдет Севастополь, а статус территории приоритетного заселения закрепляется исключительно за субъектами Дальневосточного федерального округа.

По словам министра, за последние годы приняты различные улучшения законодательства в области миграционной политики. Расширен перечень категорий граждан, имеющих право получить разрешение на временное проживание вне квоты. Вид на жительство в России стал бессрочным. Гражданство для квалифицированных специалистов может быть предоставлено после одного года работы в России вместо трех лет.

Колокольцев также отметил, что указом президента упрощенный порядок получения российского гражданства введен для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. С апреля 2019 года в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 тыс. заявлений, 125 тыс. из них уже удовлетворены.

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